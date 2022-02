All’Atletico Capannori arriva il centrocampista Matteo Del Ry

Colpo di mercato per l’Atletico Capannori. Nelle ultime ore di mercato la società sportiva si è assicurata Matteo Del Ry, centrocampista classe ’94 in arrivo dallo Staffoli in prima categoria.

Si tratta di un innesto di valore arrivato in biancorossonero grazie a un’operazione condotta dal giovanissimo direttore sportivo Jacopo Pastore. Enfaint prodige del calcio lucchese, esordisce a 16 anni in Eccellenza nella Fortis Lucchese. Dopo diversi anni si trasferisce a Vorno dove vince da protagonista i campionati di prima categoria e promozione. Poi le esperienze a Lammari e infine a Staffoli.

Del Ry si è subito messo a disposizione di mister Salvadori e ha esordito nel campionato di terza categoria subentrando dalla panchina sabato pomeriggio (12 febbraio) nel 3-0 casalingo contro l’Atletico Marginone.