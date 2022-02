Gp Parco Alpi Apuane campione regionale di corsa campestre con la squadra maschile

Nel più importante appuntamento regionale del 2022 della corsa campestre, il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha fatto centro, conquistando il dodicesimo titolo toscano per società della propria storia. Il palcoscenico finale è stato l’inedito parco urbano di Castelfiorentino, che ieri (13 febbraio) ha ospitato la seconda prova del campionato regionale a squadre, valido anche per l’assegnazione dei titoli individuali.

La classifica finale ha rivelato un deciso predominio delle società lucchesi: Gp Parco Alpi Apuane (10 punti), Gs Orecchiella Garfagnana (16 punti), Libertas Livorno (21 punti), Atletica Castello (37 punti), Atletica Virtus Lucca (54 punti) e Toscana Atletica Futura (57 punti). Percorso promosso sicuramente a pieni voti, in quanto vario e con molti elementi caratteristici delle corse campestri, come il salto del fossato, le presse di paglia da scavalcare e diversi saliscendi sui dossi, che dopo 10 chilimetri di gara hanno un peso importante.

Passando in rassegna i risultati individuali, il titolo regionale è stato vinto dal giovane Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Futura) che si è imposto in 27’52”, di appena un secondo davanti al primo atleta apuano Omar Bouamer. Il capolavoro è stato completato dal quarto posto di Vincenzo Agnello in 28’18” e il quinto di Filippo Micheli in 28’29”. Gli altri principali artefici di questo successo sono stati Alessandro Brancato (nono assoluto), Giacomo Verona (11° assoluto), Lorenzo Brunier (13° assoluto), Emanuele Fadda (14° assoluto), Jilali Jamali (19° assoluto) e Ivan Antibo (22° assoluto), tutti atleti di altissimo livello sottolineando quindi quanto in alto si sia alzata l’asticella delle società in Toscana negli ultimi anni. In un tale contesto, sono quindi valutati ottimi anche i risultati di altri biancoverdi, in particolare: Stefano Bascherini (44° assoluto), Matteo Coturri (52° assoluto), Filippo Baldini (55° assoluto), Mirko Tarantola (57° assoluto), Nicolo Bandini (71° assoluto), Daniele Sandroni (73° assoluto), Marco Sagramoni (75° assoluto) e Marco Vanni (80° assoluto). A completare la marea apuana: Luca Biagi (100° assoluto), Roberto Gianni (105° assoluto, a due anni esatti di distanza dal suo ultimo campionato a causa di un lungo infortunio), Federico Gonfiantini (106° assoluto), Massimiliano Frandi (109° assoluto) e Gianfranco De Santis (130° assoluto).

Nella classifica finale femminile invece, la formazione biancoverde si è classificata allo storico settimo posto, con titolo regionale conquistato dal Gs Orecchiella Garfagnana davanti al Gs Lammari, con un eccellente 25esimo posto di Lorena Meroni e buon 38esimo di Andreea Lucaci, al rientro dopo un periodo di stop forzato.