Virtus Lucca, tornano sulle Mura i campionati toscani di staffette di cross

Torna a Lucca, dopo due anni di pausa forzata, una delle gare più rappresentative della stagione invernale dell’atletica leggera toscana.

Domenica (20 febbraio) gli spalti delle mura urbane ospiteranno ancora una volta i campionati toscani di staffette di cross assolute e promozionali, in un appuntamento che racchiude, da oltre un ventennio, la tradizione e l’impegno della Virtus Lucca. Centinaia di atleti di oltre 50 differenti società si confronteranno nel contesto lucchese, con le mura cittadine a fare da sfondo alla competizione, che prenderà il via alle 10 con la gara dei più piccoli, protagonisti della manifestazione provinciale di cross esordienti riservato agli atleti delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Il programma dei campionati toscani invece prevede alle 10,45 la staffetta Ragazze 3×1000, alle 11,05 la staffetta Ragazzi 3×1000, alle 11,25 la staffetta Cadette 3×1000, alle 11,45 la staffetta Cadetti 3×1000 e alle 12,05 chiude l’evento la partenza congiunta delle staffette Assolute maschili e femminili impegnate nella 4×1 giro (2km).

“Circa 850 persone tornano a gareggiare sugli spalti delle mura di Lucca – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli -, in un appuntamento fermato nel 2021 dalla pandemia e per il quale la Virtus Lucca ha richiesto l’assegnazione al comitato regionale che ha confermato nuovamente fiducia alla società. Si tratta di una gara emozionante e caratteristica in uno scenario spettacolare. È un orgoglio per la Virtus e per la città di Lucca ripartire anche da qui. Saranno presenti tanti atleti, tanti tecnici, tanti addetti ai lavori e dovrà essere una mattinata di festa dello sport che vedrà coinvolti atleti dalla categoria Esordienti fino al settore Assoluto. Ritengo che manifestazioni di questo genere ripaghino gli sforzi organizzativi e siano fondamentali per ridare slancio, anche attraverso lo sport, all’intera città di Lucca per superare questo difficilissimo momento”.