Bc Lucca, trasferta ostica a Montevarchi

Per il Basketball Club Lucca è tempo di trasferte. Domani (19 febbraio) alle 18 in punto, sarà sul parquet della Fides Montevarchi per giocare la sesta gara di ritorno, un nuovo, importante e difficile appuntamento a cui sono chiamati i ragazzi targati Bcl.

Di fatto si troveranno a giocare su un campo difficilissimo, contro una squadra coriacea che non si tira certamente indietro, che è abituata a lottare, e sicuramente molto determinata ad interrompere la terna di sconfitte, con le quali torna a presentarsi al suo pubblico.

Non deve ingannare la loro quindicesima posizione di classifica: il Montevarchi è una di quelle squadre a cui il Covid, ad inizio di stagione non ha risparmiato nulla, tanto che ad oggi deve ancora recuperare ben tre gare.

Nella Fides, Caponi, Bonciani, Malatesta e Serena formano un poker di assi di indiscutibile valore tecnico, resta da vedere se saranno tutti quanti disponibili per la gara di sabato, specialmente il capitano Serena, incappato in due giorni di squalifica nell’ultimo impegno avuto contro la Synergy.

In casa Bcl si respira una buona aria, la vittoria ottenuta in casa contro il Valdisieve ha ridato fiato ed energia, confermando il buon momento della squadra, anche se ad onor del vero, nelle ultime partite ha raccolto meno di quanto avrebbe dovuto ottenere.

In settimana la squadra è tornata ad allenarsi a pieno ritmo, come dice Tonfoni: “Abbiamo alzato i giri del motore, siamo finalmente al completo ed abbiamo fatto una bella settimana, ho trovato i ragazzi molto motivati e carichi ed abbiamo creato i presupposti per fare bene”.

“Conosciamo i nostri avversari – afferma – e siamo consapevoli della loro forza; è una squadra aggressiva, che si butta su ogni pallone vagante, difende con forte fisicità, e va a rimbalzo con molta determinazione. Il nostro compito sarà quello di riuscire ad anticiparli costantemente su ogni giocata, e di mettere in campo quella giusta cattiveria, necessaria soprattutto nella conquista dei rimbalzi”.

La partita sarà arbitrata da Posarelli e Barbarulo che scodelleranno la palla alle 18 al Palazzetto dello Sport in via Matteotti a Montevarchi.