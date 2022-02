Anche la pallavolo, per il campionato di Seconda Divisione, torna a riaccendersi a Lucca, e parte con le sue società storiche – Lucchese Pallavolo e Pantera Volley – che hanno giocato la prima partita nel campo della palestra Itis Fermi.

Una giornata a lungo attesa, e che porta con sé tanti significati: la passione per lo sport, che è riuscito a tenere unite queste ragazze malgrado la tempesta della pandemia.

Foto 2 di 2



Fischio di inizio e via, si parte, con le ragazze della Lucchese Pallavolo, guidate da coach Marco, Bernieri, e le “panterine” guidate da coach Fabio Michelucci.

Comprensibile l’emozione e la tensione di inizio gara e campionato, dopo una sosta così lunga causa Covid. Inizialmente è soprattutto la squadra della Lucchese Pallavolo a subire, una partenza sottotono e con il freno a mano tirato dei primi due set, che è andata via via sciogliendosi fino a segnare una significativa rimonta, portando la Lucchese Pallavolo alla vittoria per tre set a zero. “Ottimo il terzo set”, dice coach Bernieri, “dove abbiamo iniziato a mettere in campo quello che vorrei fosse il nostro gioco, chiudendo i punti come devono essere chiusi e esprimendo un buon stile”.

E adesso avanti tutta con il campionato. Accanto alla Lucchese Pallavolo GreenheArt, c’è tutta l’attenzione degli sponsor Lucca Artigiani e Ambi-Pegaso Formazione.