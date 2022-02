Raffaello Motto, strepitoso successo alla prima prova di serie A1

Strepitose. Le ragazze della Raffaello Motto si aggiudicano la prima prova di serie A1 di ginnastica ritmica: un risultato storico per la società viareggina, ormai stabilmente da anni ai vertici nazionali ed ora capace di affermarsi in quello che viene considerato il campionato più bello e competitivo del mondo, impreziosito dalla presenza di atlete straniere di assoluto livello (alcune hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo).

Sabato, al palazzetto dello sport di Cuneo, la Motto ha totalizzato 115.950 punti, merito di un’ottima prestazione collettiva: la russa Dariia Sergaeva e Chiara Puosi (alla vigilia del suo quattordicesimo compleanno) sono state infatti le migliori al cerchio (30.950) e alle clavette (28.450), Sofia Sicignano terza al nastro (28.300) e Juna Campomagnani quarta alla palla (28.250): una sequenza di esibizioni dall’altissimo contenuto tecnico, prive di evidenti errori.

Un vero exploit per la società viareggina, che è riuscita a precedere la Faber Fabriano (vincitrice degli ultimi cinque scudetti) di Milena Baldassarri, sesta miglior ginnasta all’Olimpiade di Tokyo, e dal bronzo mondiale al cerchio, Sofia Raffaeli (114.450) San Giorgio 79 Desio (113.950). “Le ragazze hanno mostrato tecnica, passione, energia e eleganza: sono le eroine di un’impresa titanica: è un grandissimo risultato di squadra, raggiunto da un gruppo forte e solido. Per questo il merito va condiviso con le compagne che hanno tifato da casa, le allenatrici che ci mettono ogni giorno impegno e passione, la dirigenza che ci supporta in tutto, i genitori che credono nel nostro operato. Torniamo a casa ancora più determinate a lavorare bene e a migliorarci”, commentala direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri, che ha seguito la squadra a Cuneo con l’allenatrice Francesca Cupisti.

Le prossime prove di serie A1 si disputeranno a Bari (5-6 marzo) e Napoli (26-27), entrambe in diretta streaming su La7.it. L’obiettivo sarà ipotecare la qualificazione alla Final Six (in programma a Torino il week-end del 1° maggio), in onda in tv, su La7.