Si è chiuso con una sconfitta il girone di andata della Serie C regionale per la squadra seniores del Rugby Lucca.

Dopo una lunga sosta causata dall’ennesima ondata della pandemia da Covid-19, che ha visto le squadre ferme per tutto il mese di gennaio e per buona parte di quello di febbraio, il Rugby Lucca è tornato in campo davanti al pubblico amico del Bernardo Romei nel pomeriggio di domenica (20 febbraio) contro gli “Orsi” del Rugby Pistoia.

La partita nasceva sotto i buoni auspici della convincente vittoria contro il Rufus San Vincenzo con cui il Lucca aveva chiuso il 2021. Purtroppo, però, contro gli Orsi, la squadra di coach Sediani è andata subito sotto, messa in difficoltà soprattutto dai trequarti avversari.

Il quindici lucchese ha chiuso il primo tempo sul 17-5, un parziale severo, che ha visto l’unica meta della squadra di casa firmata dal pilone Matteo Fanucchi al termine di una tambureggiante azione dentro i 22 metri avversari.

All’inizio del secondo tempo, il Rugby Lucca ha cercato di accorciare le distanze con due piazzati messi a segno da Matteo Cartanese, ma gli “Orsi” hanno dato prova di grande solidità, e hanno finito per segnare un’altra meta, portandosi sul definitivo 22 -15. La partita era uno spareggio per il quinto posto della prima fase, ormai ininfluente per conquistare un posto ai playoff. Ha rappresentato comunque una prova importante soprattutto per coach Sediani, che dovrà ora organizzare il proseguo della stagione cercando di trarre il meglio dai giocatori a disposizione.