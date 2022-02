Rudy Michelini scioglie le riserve: parteciperà al tricolore

Saranno ancora i chilometri del Tricolore a caratterizzare la programmazione stagionale di Rudy Michelini. Il pilota lucchese ha sciolto le riserve confermando la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally, contesto che lo vedrà ancora al volante della Volkswagen Polo R5, vettura con la quale ha dimostrato di saper esprimere al meglio le proprie qualità velocistiche.

Ad assecondare le aspettative del portacolori della scuderia Movisport sarà il team Hk Racing, struttura che rappresenta la novità in una comunione d’intenti che farà ancora leva sulla collaborazione con Michele Perna, copilota divenuto – negli anni – “punto fermo” di un rapporto cementato all’insegna della massima affidabilità. Nuovi stimoli per il driver, entusiasta di rilanciare le proprie ambizioni nel palcoscenico più esclusivo, al volante di una vettura che sarà equipaggiata con pneumatici Pirelli.

“Torniamo sulle strade del Campionato Italiano Assoluto Rally, contesto che ho sempre ritenuto prima scelta – il commento di Rudy Michelini – sono convinto che ci siano tutte le condizioni per poter far bene, a partire dalla nuova collaborazione con HK Racing, una struttura di assoluto livello con cui ho già avuto, in passato, il piacere di condividere importanti aspettative. Un progetto che condivideremo ancora con Movisport, la scuderia che da anni mi accompagna nell’attività sportiva”.

Il programma di Rudy Michelini prevede la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally fin dal suo appuntamento inaugurale, il Rally Il Ciocco, con le prove speciali della provincia di Lucca protagoniste nelle giornate del 4 e 5 marzo.