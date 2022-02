Castelnuovo – River Pieve 2-1

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti, Morelli, Galletti, Biagioni R., Inglese, Marganti G., El Hadoui, Gheri, Piacentini, Lucchesini. A disp.: Pili, Bonaldi, Telloli, Valiensi, Casci, Bucsa, Ghiloni, Magera, Palmieri. All. Biggeri

RIVER PIEVE: Tonarelli, Benassi, Filippi, Byaze, Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti, Rocchiccioli. A disp.: Tozzini, Centoni, Maggi, Longhi, Ferri, Morelli A., Ramacciotti, Faraglia. All. Fanani

Foto 2 di 2



ARBITRO: Leonardo Colombi Livorno (Scellato di Prato e Santaera di Pisa)

RETI: 30′ pt rig. Piagentini, 36′ pt Marganti, 52′ st Morelli

Il derby è gialloblu. Allo stadio Nardini, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, il Castelnuovo stende 2-1 il River Pieve e porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Il derby, con il fischio di inizio posticipato di 5 minuti per dire no alla guerra in Ucraina, si blocca alla mezz’ora del primo tempo, con Piagentini che segna la rete dell’1-0 sul calcio di rigore conquistato da Gheri. Ingenuo il fallo di Leshi. Passano appena 6 minuti e la squadra di Contadini raddoppia con Marganti, che raccoglie l’assist di Lucchesini e non perdona per il gol che vale il 2-0.

Nella ripresa il River Pieve prova a riaprire il derby, ma il gol di Morelli arriva troppo tardi. Il Castelnuovo vince il derby e sale a quota 16 punti. Esordio con sconfitta sulla panchina del River per Fanani: ci sono ancora 7 finali per cercare la salvezza.