Virtus a gonfie vele: Lucca vice campionessa toscana

Settore giovanile Virtus a gonfie vele nel fine settimana appena trascorso che ha visto concretizzarsi risultati di grande prestigio per gli atleti della categoria Ragazzi e Ragazze impegnati a Campi Bisenzio nella seconda e conclusiva tappa dei campionati regionali di Cross. Sulla distanza dei 1500 metri, gli atleti si sono distinti, ognuno per le proprie qualità, contribuendo tutti all’ottimo risultato finale che ha visto l’Atletica Virtus Lucca aggiudicarsi il titolo di vice campione toscana categoria Ragazzi con Giulio Guccione campione regionale, sul primo gradino del podio con il crono di 5.14. Buonissime le prestazioni di Federico Pellegrini, Paolo Cantoni, Luca Pasquini, Yabsra Meschi, Giovanni De Gaspari, Gabriele Lombardi, Pietro Bellandi, Lorenzo Castrogiovanni, Matteo Donati, Paolo Lucherini e Luigi Vittorio Berni.

Buon settimo posto anche per le ragazze tra le quali spicca la prestazione di Mia Galigani (5.50), quarta a un soffio dal podio. In evidenza anche Nikola Trzos, Cassandra Pierazzini, Susanna Tambellini, Linda Rosi e Sara Campani.

Risultati che soddisfano per la gioia degli atleti e delle loro famiglie, per l’impegno profuso e per la qualità del lavoro svolto con il grande merito dell’intero staff tecnico coordinato da Laura Banducci.