Il bomber Carruezzo a Fornoli: “Qui tante possibilità per i giovani”

È stato un grande pomeriggio di sport e socialità ieri (30 aprile) a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.

Tanta gente, tanti sportivi e non ad ascoltare il dibattito tra il dinamico manager sportivo Fabrizio Giovannini e il bomber Tony Carruezzo attuale allenatore della Lucchese Primavera.

Tanti i temi toccati, dal difficile momento del calcio nazionale alla perdita di valori come identità del territorio e della “maglia”. Si sono però ipotizzate soluzioni e miglioramenti proprio evidenziando l’importanza di questi valori da riconquistare.

Si è anche parlato di come valorizzare un territorio che ha luoghi e impianti in grado di far crescere sia l’impegno verso i più giovani che lo sviluppo del turismo sportivo.

Carruezzo ha potuto toccare con mano in calore dei tanti ammiratori che ha in Mediavalle.

La serie di incontri organizzati da Giovannini per la valorizzazione del suo comune continuerà sabato prossimo con una sorta di rimpatriata tra tutti coloro che hanno fatto parte del Bagni di Lucca calcio.