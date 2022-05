Francesco Guerra campione italiano under 23 sui 10mila metri a Brescia

Fine settimana con un titolo italiano e ottime prestazioni per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A far parlare di se è stato Francesco Guerra, il talento romano in forza al sodalizio garfagnino che ha compiuto l’ennesima impresa della propria giovane carriera: a Brescia, ai campionati italiani assoluti su pista sulla distanza dei 10mila metri, con un gara in rimonta e con un finale molto sostenuto, Guerra ha conquistato il titolo italiano under 23 e la terza piazza assoluta nazionale.

Guerra, che pochi giorni fa aveva fatto registrare il proprio personale sui 5mila metri terminando la prova con il tempo di 13’52”, era ieri alla prima esperienza sulla doppia distanza in pista e mai esordio è stato migliore; il tempo fermato a 28’45” è senza dubbio di auspicio molto positivo per il proseguo della stagione outdoor e, nella stessa gara, una menzione di rilievo va all’altro rappresentante biancoverde, Omar Bouamer, che ha concluso la prova con il diciannovesimo posto assoluto e il tempo di 30’02”.

Continuando con gli altri risultati della giornata, a Barbarasco, alla Sindaci for Meyer, ottimi argento e bronzi assoluti per Marco Sagramoni, Nicola Vanni e Francesca Tesconi, ori di categoria per Nicola Cappelli, Michelangelo Fanani e Luciano Bianchi, argento di categoria per Francesco Nardini, bronzo di categoria per Alessandro Marlia e buone prove per Mirco Toma, Simone Bordigoni, Maurizio Folegnani e Fabrizio Santi; a Merano, alla Merano – Lagundo Half Marathon, ottima prova per Ioana Lucaci che ha conquistato l’argento di categoria e il quarto posto assoluto; ad Acireale, al Trofeo Carnevale, buona prova per Alessandro Brancato; a Seano di Prato, alla Festa del Podista, vittoria assoluta per Elena Genemisi, bronzo assoluto per Nicolò Bandini, ori di categoria per Marco Osimanti e Lorenzo Checcacci, argenti di categoria per Mimmo Marino e Barbara Casaioli, bronzi di categoria per Francesco Fabbri e Flavia Cristianini e buone prove per Andrea Innocenti, Gianfranco Ciccone, Carmine Tommaselli, Paolo Cogilli e Manuel Tilocca; a Firenze, al meeting in pista, buona prova per Massimiliano Frandi sugli 800 metri; a Camaiore, alla Corsa dei Frati, buone prove per Mauro Matteucci e Federica Pardini