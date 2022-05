Ghiviborgo in campo per l’infrasettimanale: c’è l’Alcione Milano

Si torna in campo domani (4 maggio) per un turno di serie D dopo lo stop per permettere al Ghiviborgo di ‘rimettersi in pari’ con le altre formazioni quanto a gare disputate.

Proprio i biancorossi di Vangioni hanno un’altra sfida in casa, contro l’Alcione Milano, una delle soprese del girone. L’occasione per rosicchiare ulteriori punti alle formazioni che precedono con l’obiettivo di evitare i playout.

Un occhio in particolare al Real Forte Querceta che gioca a Prato mentre il Seravezza attende l’Aglianese al Necchi Balloni di Forte dei Marmi.

Ecco programma e arbitri: Athletic Carpi-Rimini (Fabrizio Ramondino di Palermo), Bagnolese-Mezzolara (Andrea Migliorini di Verona), Forlì-San Donnino (Valentina Finzi di Foligno), Ghiviborgo-Alcione (Andrea Valentini di La Spezia), Prato-Real Forte Querceta (Riccardo Dasso di Genova), Sammaurese-Ravenna (Stefano Peletti di Crema), Sasso Marconi-Correggese (Carlo Virgilio di Agrigento), Seravezza-Aglianese (Stefano Striamo di Salerno), Tritium-Progresso (Cristian Robilotta di Sala Consilina).