Ghiviborgo, ancora un punto in casa con l’Alcione Milano. È sempre sfida a distanza con il Real Forte Querceta

Serie D, in coda tutto è invariato. Il Ghiviborgo, impegnato in casa con l’Alcione Milano, non va oltre il pareggio, arrivato con un “botta e risposta” nella ripresa fra Melandri e Bangal. Ma il Real Forte Querceta non ne approfitta, pareggiando sul campo del Prato anche a caausa di una sfortunata autorete dopo il vantaggio arrivato con la rete del garfagnino Grassi.

Resta uno il punto che divide la formazione della Mediavalle dai versiliesi, che si giocheranno la salvezza diretta nelle ultime due giornate di campionato in programma.

A chiudere il quadro delle lucchesi impegnate nella giornata il ko interno dell’Aglianese con il Seravezza.

Ghiviborgo-Alcione Milano 1-1

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Riccioni, Monacizzo, Sorbo, Lauria, Fazzi, Sadek, Sall, Nottoli, Bachini. A disp.: Tremori, Velani, Tragni, Melandri, Campani, Molinaro, Giulianelli, Bongiorni, Belluomini. All.: Vangioni

ALCIONE MILANO: Vinci, Soldi, Chierichetti, Piccinocchi, Ortolani, Maini, Lattarulo, Bonaiti, Manuzzi, Zito, Bangal. A disp.: Leoni, Viola, Petito, Montesano, Lacchini, Cannataro, Tucci, Morselli, Tadini. All.: Cusatis

ARBITRO: Valentini della Spezia (Della Monica e Pampaloni della Spezia)

RETI: 25’st Melandri, 26’st Bangal

Prato-Real Forte Querceta 1-1

PRATO: Pagnini, Bajic, Romiti (14’st Muteba), Angeli, Cestaro, Boganini, Strechie (23’pt Pardera), Nicoli, Soldani (14’st Maione), Serrotti, Gissi (21’st Aleksic). A disp.: Paci, Sottili, Manes, Tomaselli, Maione, Pardera, Aleksic, Noferi, Muteba Venturino. All.: Favarin

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Ricci T., Bertoni (9’st Del Dotto), Bartolini, Maccabruni, Bechini, Centonze (11’st Meucci), Amico, Di Paola, Grassi, Bellucci (1’st Lazzoni). A disp.: Nocchi, Del Dotto, Ricci F., Della Pina, Meucci, Pegollo, Lazzoni, Pecci, Belluomini. All.: Bonuccelli

ARBITRO: Dasso di Genova (Pasquini di Genova e Frunza di Novi Ligure)

RETI: 43’pt Grassi, 24’st autorete

NOTE: Ammoniti Bellucchi, Strechie, Angeli, Bechini, Di Paola, Meucci, Aleksic

Seravezza-Aglianese 0-1

SERAVEZZA: Calzetta, Bresciani, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Maffei, Shehu, Kouassi, Bedini, Diana, Rodriguez. A disp.: Sacchelli, Cavalli, Fantini, Pezzani, Vietina, Maccabruni, Mariotti, Zanoli . All.: Incerti

AGLIANESE: Ricco, Chiti, Lazzeri, Di Blasio, Colombini, Canali, Michelotto, Romeo, Cargiolli, Artioli, Sgherri. A disp.: Nincheri, Cesaretti, Lombardi, Tempesti, Cicali G., Djibril, Fofana, Nieri, Gemmi. All.: Venturi

ARBITRO: Striamo di Salerno (Hader di Ravenna e Rignanese di Rimini)

RETI: 13’pt rig. Michelotto