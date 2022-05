Ritmica Girasole conquista il podio del torneo interregionale di Arcola

Sabato e domenica scorsi (7 e 8 maggio), ad Arcola si è svolto il Torneo interregionale Toscana-Liguria Grp di ginnastica ritmica.

La gara è stata una prova generale per i prossimi campionati nazionali Fgi e Uisp in programma da fine maggio a Rimini e a Sansepolcro. Prova pedana superata per tutte: vincono le rispettive categorie Sonia Galli, Valeria Pacini, Eva Cassettari, Rachele Giorgetti, Sara Bagneschi, Ginevra Giorgetti, Ylenia Caretti, mentre Angelica Albano ottiene la medaglia d’argento, Beatrice D’Angelo la medaglia di bronzo ed Aurora Morganti si classifica al quarto posto.

Assente giustificata, l’instancabile girasolina Rebecca Del Freo, che nella giornata di domenica ha partecipato al campionato regionale d’insieme Gold, con la squadra a 3 nastri e 2 palle in prestito alla società Albachiara. Rebecca ha contribuito al secondo posto ottenuto al PalaBarsacchi di Viareggio, aggiungendo, così, un’altra perla al suo palmares.

Soddisfazione per questi risultati da parte del Team Girasole che dedica le vittorie alle famiglie ma soprattutto alle mamme delle piccole atlete.