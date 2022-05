Sabato 21 maggio torna l’appuntamento con il Plogging: il ritrovo è alle 8,30 davanti all’Ego City Fit Lab di Via Carlo Del Prete. Il plogging è un’attività motoria che consiste nella raccolta dei piccoli rifiuti da terra mentre si corre o si cammina a passo sostenuto per i parchi e per le vie della città.

Ogni “plogger”, equipaggiato con un adeguato abbigliamento per l’attività fisica, avrà a disposizione guanti di protezione per le mani e sacchetti di raccolta in cui differenziare i rifiuti, grazie anche alla collaborazione fattiva della Ego con l’associazione Plastic Free.

“I tantissimi piegamenti per abbassarsi a prendere le lattine, le cartacce o le cicche, se svolti con la corretta mentalità di chi fa fitness, risultano perfetti squat liberi per tonificare glutei, gambe e tutta la catena del ‘core’ – spiegano i promotori -. Da non dimenticare, ovviamente, gli effetti positivi sulla salute e sulla forma fisica della corsa e della comminata a passo sostenuto: mezz’ora di plogging ci aiuta a bruciare più calorie rispetto a mezz’ora di semplice running lungo lo stesso tracciato, che si snoderà lungo le Mura di Lucca, l’interno dei Baluardi e i Parchi Giochi sottostanti”.

La partecipazione all’evento è gratuita.