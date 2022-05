Fornaci – Piazza al Serchio, polemica infinita: ecco il video del rigore al 95′

Fornaci – Piazza al Serchio, la partita delle polemiche.

Premessa: non eravamo al campo e ci siamo limitati a riferire, in due diversi articoli, le reciproche posizioni sull’episodio del calcio di rigore finale. Il Fornaci si sente defraudato per un calcio di rigore inesistente, il Piazza al Serchio recrimina per un fallo in area di rigore.

Per tagliare la testa al toro, senza entrare affatto nell’accesa e inevitabile polemica legata a un episodio accaduto all’ultimo minuto di recupero, pubblichiamo il video di Youtube dell’episodio realizzato dal Piazza al Serchio. Ognuno si può fare qui la propria opinione.

La partita, ricordiamo, è finita sull’1-1 e il Piazza al Serchio resta avanti di un punto in classifica a due giornate dal termine.