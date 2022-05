Dojo Karate, Mattia Paoletti conquista l’argento ai campionati italiani Juniores

Si è conclusa con un grande risultato per i colori dell’Asd Dojo Karate Lucca la tre giorni dei campionati italiani Juniores di karate Fijlkam in scena al PalaPellicone di Ostia, con oltre 700 i ragazzi U20, provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati per salire sul podio tricolore.

Per Lucca arriva un argento conquistato da Mattia Paoletti, atleta di punta dell’Asd Dojo Karate Lucca del maestro Umberto Petri, che svolge la propria attività nella palestra di via di Mugnano. Sul tatami in gara Paoletti è stato guidato dal coach Riccardo Montini coadiuvato in diretta streaming dalla maestra Stella Bux. La grande tattica ha permesso al giovane una serie di combattimenti spettacolari in una categoria difficilissima, quella dei -68 kg Kumite con 68 atleti in gara.

Sei incontri, con vittoria in semifinale contro il forte napoletano Gennaro Ingenito per concludere la pool con un 8-0 contro il mantovano Matteo Spiazzi, tutti atleti di ottimo livello. Mattia Paoletti non è riuscito a vincere la finale per l’oro contro Federico Colonnese dell’Ssd Supreme di Roma.

“In questi anni difficili per associazioni non professionistiche, la costanza di allenamenti per lunghi mesi anche solo online, la riduzione drastica dei confronti di gara hanno minato lo sport giovanile in generale e anche l’attività del karate anche a Lucca – ricordano dallo staff -. Questo prestigioso risultato è stato possibile grazie alla caparbietà di ragazzi come il giovane Mattia e anche all’ unione delle forze tra realtà sul territorio, in particolare l’Asd Dojo Karate Lucca del maestro Petri e l’Asd. Bodymind di Riccardo Montini, che ha permesso la crescita di questi atleti di livello almeno nazionale”.

Per Mattia arriva con la medaglia la cintura di un grado dan per meriti agonistici insieme alla convocazione al seminario nazionale dei giovani azzurri. Ha ben figurato anche Jari Paolini della Dojo Lucca, cat. 76 kg, vincendo il primo incontro e non riuscendo a superare il secondo, dimostrando però una base idonea per poter lavorare in futuro e raccogliere le meritate soddisfazioni.