Prosegue a grande ritmo la stagione degli atleti della Virtus Lucca impegnati nelle gare delle rispettive specialità.

Dopo la parentesi dedicata al meeting internazionale Città di Lucca, gli atleti biancocelesti sono ripartiti macinando risultati. Il primo titolo toscano arriva con Andrea Francone che si laurea campione regionale categoria Promesse nel lancio del disco con la misura di 37.44. Il titolo femminile lo porta a casa Cecilia Naldi che, ai campionati toscani Assoluti e Promesse di Pistoia, si aggiudica il primo posto nel salto triplo categoria Promesse con la misura di 12.35. A Pistoia sono tanti gli atleti che si sono distinti per l’ottima prestazione: quinto posto per Mattia Paterni sui 400 ostacoli, bene Carlo Bresciani con 5.80 nel salto in lungo, buona prova per Clarice Gigli sugli 800 metri e in evidenza anche Chiara Cinelli con un buon 31.31 nel giavellotto.

Al Trofeo Città di Sesto fiorentino vittoria con il tempo di 42.10 per la staffetta 4×100 composta da Andrea Pacitto, Frederick Afrifa, Alessandro Pregnolato e Pietro Faraggiana, terzo gradino del podio per Filippo Sodini sui 3000 metri, gara in cui si sono ben comportati anche Paolo Marsili e Aymen Rezgui, mentre sugli 800 si registra la buona prestazione di Andrea Leonetti.

Infine, grande soddisfazione per il risultato dell’Allieva Diana Amabile che, alle finali dei campionati studenteschi a Pescara, strappa un ottimo nono posto in Italia con la misura di 5.37 nel salto in lungo.