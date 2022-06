All’Isi Pertini un pomeriggio dedicato ai pugili lucchesi: undici gli incontri in programma

Un pomeriggio dedicato ai pugili della provincia di Lucca. È in programma domenica (5 giugno) alle 17 nella palestra dell’Isi Pertini in viale Cavour e vedrà una selezione mista della Pugilistica Lucchese e Boxe Stiava contro avversari provenienti sia dalla Toscana che dal Piemonte e Lombardia.

Saranno undici gli incontri in programma mentre i pugili lucchesi allenati da Giulio Monselesan, Dante Bianchi e Orlando Giorgi saranno rispettivamente Rrushi Steve (elite 80 kg) contro Condemi Michele (Bergamo Boxe), Chekaim Zakaria (elite 75) contro Aspi Lorenzo (Boxe Pietrasanta) per un derby tutto provinciale, Matteo Di Santoro (elite 71 kg contro il forte Giacomo Corvi (Round Zero La Spezia) , Lekhal Achraf (youth 69 kg) contro Omar Casadei (XBoxing Fight Club Firenze) pugile elite di buon livello.

Atteso rientro sul ring dopo molti mesi per Miria Rossetti Busa (passata youth nei 48 kg) contro Giorgia Burini (Bergamo Boxe) che cercherà di scendere a Lucca per testare la Rossetti sulla distanza delle tre riprese da tre minuti (non più da due) e infine il match di Alessandro Gatti (elite 63.5 kg) contro l’esperto Samuel Polisena (Bergamo Boxe) avversario che ha già una discreta carriera. Per la Boxe Stiava saliranno sul ring Raffaeli Jacopo (elite 75 kg) al debutto contro Maicol Pagni (Pug. Cascinese) anche lui debuttante, Bezati Fjordi (elite 60 kg) contro David Alex Salvadori (Boxe Giuliano Borgo a Mozzano) altro derby provinciale da tripla e poi Stefano Cipolla (elite 63.5 kg) che affronta Alessandro Gervasio (Accademia della Boxe Torino) in quello che sulla carta dovrebbe essere uno dei match migliori. Chiudono il programma i pugili della Round Zero La Spezia Leonardo Riccardi (elite 63.5) contro Michale Mancini (Boxing Class La Spezia) e Davide Barini (youth 63.5) al debutto contro Samuel Manici (Asd La Spezia Boxe) per due derby tutti spezzini .