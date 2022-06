River Pieve, Pacifico Fanani confermato in panchina dopo la salvezza

Conferma in panchina per la River Pieve, squadra di Eccellenza, dopo la salvezza diretta raggiunta all’ultima giornata di campionato. Anche per la prossima stagione a guidare i millionarios ci sarà il mister Pacifico Fanani.

Si tratta del primo tassello dopo i festeggiamenti per il mantenimento della categoria, che fanno del River Pieve la squadra in categoria più alta dell’intera Garfagnana. Ora si potrà iniziare ad allestire una rosa che abbia l’obiettivo di soffrire di meno l’anno prossimo per l’obiettivo minimo della salvezza.