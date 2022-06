Domani (11 giugno) l’itinerante Villaggio dello sport del Csi fa tappa a Lucca, in piazza San Martino incorniciata dallo splendido Duomo.

Csi in tour, a ciascuno il suo sport sani stili di vita è lo slogan di questa edizione gold articolata in 40 tappe che ha come testimonial la giovane campionessa Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale ai Giochi paralimpici di Tokyo 2021.

La manifestazione è organizzata dal Centro Sportivo Italiano Toscana ed ha il patrocinio della Regione Toscana e di Anci Toscana.