Attività motoria, danza e divertimento: successo in San Martino per “Il villaggio dello sport”

Ha fatto tappa in piazza San Martino a Lucca, sabato 11 giugno, per regalare una giornata di sport accessibile a tutti. E’ l’itinerante Villaggio dello sport Csi, che grazie all’animazione degli educatori sportivi del comitato Csi Lucca, ha permesso a bambini, ragazzi e famiglie di sperimentare gratuitamente le attività motorie, ludiche, e performance di danza Welldance. Il primo metodo di allenamento che permette di mettersi in forma danzando, ideato dall’étoile mondiale Raffaele Paganini e dalla ballerina e coreografa professionista Annarosa Petri.

Tante le voci e le risate dei bambini alle prese con i giochi in piazza San Martino, all’ombra dell’antico campanile della chiesa che all’interno custodisce dei capolavori d’arte sacra tra cui il Volto Santo, vero tesoro della cattedrale. L’attiva partecipazione dei ragazzi ha dimostrato in un periodo in cui l’anno scolastico si sta concludendo che c’è la voglia di muoversi e fare attività sportiva ludica all’aperto, e vivere il divertimento in un clima di festa. L’intento dell’evento è quello di restituire alle giovani generazioni proposte, relazioni e luoghi che siano efficaci rispetto alla loro crescita, a favore di uno sport per tutti che sia strumento educativo e occasione vera di aggregazione e senso di appartenenza ai territori come luoghi di identità partecipata.

Csi in tour è organizzato dal Centro sportivo italiano Toscana con il patrocinio della Regione Toscana e Anci Comuni Toscana, con l’obiettivo di diffondere una cultura della salute e promuovere sani stili di vita. Il main sponsor Esselunga condivide e sostiene il progetto per offrire gratuitamente occasioni significative di ripartenza, e proprio per questo importante fine aderiscono anche gli sponsor di Menarini group, Estra e Consiag.

Prossima tappa a Carrara in piazza Antonio Gramsci, questi sabato e domenica (18 e 19 giugno) a Massa. Il calendario degli eventi Csi in tour continua fino al 16 ottobre con un totale di 40 tappe che portano lo sport ed il gioco nelle piazze di città e paesi toscani, negli impianti sportivi e nei complessi scolastici, nei centri ricreativi come negli spazi parrocchiali.