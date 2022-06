Altro fine settimana impegnativo per la Pugilistica Lucchese che parteciperà alla fase finale della Coppa Italia settore giovanile, in pratica il campionato nazionale a squadre per regioni del settore giovanile (5 anni compiuti fino ai 13) che si svolgerà il 18 e 19 giugno a Lido di Roseto degli Abruzzi.

Dopo la quinta prova disputata a Livorno il 29 maggio e l’ultima il 2 giugno a Fosdinovo (Massa Carrara) la Pugilistica Lucchese si è aggiudicata il pass per la finale in ben tre categorie su quattro. Il cucciolo (classi 2017 2016 e 201 ) Edion Franja seguito da Giulio Monselesan ha vinto tutti e sei i criterium disputati e in rappresentanza della squadra toscana scenderà a Roseto a caccia di una medaglia. Edion potrebbe salire sul podio perché i salti alla corda , la velocità nel circuito e la prova al sacco sono di ottimo livello.

Nei cangurini (classi 2014/2013) Justin Kuci (medaglia di Bronzo cuccioli ’21) in coppia con il livornese Alessio Capobianco (Spes Fortitude Livorno) possono offrire garanzie di una buona prova. Nei canguri una buona coppia tutta lucchese formata da Andrea Sgueo (campione italiano cuccioli ’19) e Andrea Lo Sasso Leon (vincitore anche del titolo regionale sparring Io ’22 meno 45 kg) sembra dare notevoli chance a Monselesan (aiutato ogni sera da Lekhal Achraf , Lorenzo Garofano e prima Lorenzo Frugoli), sul ring i due canguri sono molto affiatati e nella prova dei 25 metri hanno tempi molto buoni.

Gli allievi ( 2010/2009 ) vedranno partecipare per la Toscana la coppia Raul Fortunato e David Lorandi (Spes Fortitude Livorno) che ogni settimana si allenano a Lucca con il maestro Ivo Fancelli, sono una coppia molto forte sia sul ring che nella corsa e la Toscana ambisce alla vittoria finale con questi due giovanissimi talenti. Partenza venerdì (17 giugno) nel primo pomeriggio per la comitiva toscana guidata da Fancelli con Monselesan accompagnatore e i genitori al seguito.