Rally, il pilota lucchese Luca Panzani torna in gara a Reggello

Luca Panzani è pronto a tornare in gara. Un’assenza, quella del pilota lucchese che dura dallo scorso marzo, dallo sfortunato rally al Ciocco quando dovette gettare la spugna alla guida della Skoda Fabia, al comando della gara valida per la Coppa di Zona.

Panzani, che quest’anno aveva esordito nella stagione con la perentoria vittoria al Carnevale, sempre con la Fabia, sarà al via questo fine settimana al 14esimo Rally di Reggello Città di Firenze, nel Valdarno fiorentino, quarta prova della Coppa di VI zona, tornando “all’antico”, alle due ruote motrici.

Avrà a disposizione una Renault Clio S1600 data dalla Laserprom 015 di Gianni Lazzeri, in quella che sarà di nuovo una joint tra Jolly Racing Team e Pavel Group, le due scuderie con cui collabora già da tempo. Sarà un ritorno al passato anche per quanto riguarda il copilota, ritrovando al suo fianco Federico Grilli, mentre questa di Reggello sarà la seconda occasione in carriera, per Panzani, di stringere tra le mani il volante della Clio S1600. La prima volta, infatti, avvenne nel 2016, al Rally 2 Valli di Verona, gara con la quale chiuse il Campionato Italiano “due ruote motrici” al secondo posto al termine di una gara travagliata (l’ultima di stagione) da problemi di set-up e di freni. Il Rally di Reggello Luca Panzani lo ha corso una sola volta, nel 2012, con la MG ZR 105, vincendo la classe A5.

“Dopo tre mesi torno a correre, purtroppo quest’anno è difficile mettere insieme il budget per correre una stagione intera e con macchine importanti. Ho accettato di buon grado di poter correre con la Clio S1600 perché la ritengo ancora estremamente competitiva e affidabile, una vera macchina da corsa – ha detto Panzani -. E’ un’opportunità importante che mi sta dando Gianni Lazzeri insieme a Pavel Group ed a Jolly Racing Team, che ringrazio. Una fiducia importante, che sento, quella che mi danno e che spero di ripagare con un risultato importante. Proverò la vettura solo allo shakedown, sarà tutto nuovo, una sfida nuova. Ma a me piacciono e stimolano tanto”.

Sono sei, nel complesso, le prove speciali in programma, una da ripetere per due volte, una per tre occasioni, più una terza prevista per un solo passaggio. Proprio quest’ultima, dopo la partenza da Cascia di Reggello di fronte alla Pieve romanica (alle 21,30), denominata Pietrapiana-Frantoio Santa Tea (Km. 9,730), aprirà la contesa nella serata di sabato (25 giugno) alle 21,58, mentre le altre prove, Figline (Km. 8,790) e Montanino-Giusti e Torricelli (Km. 14,940) sono previste alla domenica. L’uscita dal riordinamento notturno (a Cascia) sarà dalle 8,15 e l’arrivo finale dalle 17,09, sempre a Cascia di Reggello. Il totale della distanza coperta dalle prove speciali sarà di 65,980 chilometri sul totale di 183,510.