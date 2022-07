Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca: Aci racconta le tre prove della Coppa Città di Lucca

Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca. Sono queste le tre location della 57esima Coppa Città di Lucca, appuntamento che venerdì 29 e sabato 30 luglio punterà i riflettori del motorsport sulle strade della provincia.

Tre tratti che, sviluppati in più passaggi, garantiranno al cronometro della Coppa Rally di Zona sessantacinque chilometri, ‘disegnati’ da Automobile Club Lucca in concerto con Maremmacorse 2.0 e New Lucca Corse. Asfalto passato sotto la lente d’ingrandimento di Massimiliano Bosi, fiduciario provinciale Ac Lucca e copilota di livello internazionale.

Le procedure di iscrizione alla 57esima Coppa Città di Lucca saranno accettate fino a mercoledì 20 luglio, termine ultimo per poter accedere al quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 6.

“La centralità di Automobile Club Lucca nell’organizzazione dell’evento, con la partenza da Via Catalani, davanti alla sua sede, è un aspetto che – spiega Bosi – mi rende particolarmente orgoglioso. Stiamo continuando a lavorare per poter offrire ai nostri licenziati un prodotto che garantisca loro la possibilità di divertirsi, cercando di migliorare anno dopo anno. Questo obiettivo si raggiunge curando i particolari, cercando le migliori soluzioni come partenza ed arrivo, riordini e parco assistenza. Ci sono poi aspetti legati all’allestimento delle prove, a tutto quello che riguarda il contorno relativo ai servizi ed al personale. Abbiamo lavorato per curare i rapporti con l’universo che ruota attorno ad Automobile Club Lucca. Siamo soddisfatti, la strada intrapresa credo sia quella giusta”.

Pizzorne, 11.52 km

“Una classica del nostro rally, caratterizzata da una prima parte in salita con carreggiata stretta; lì non vi è alcuna possibilità di impostare traiettorie diverse – spiega Bosi -. La parte centrale inizia da una chicane e sarà molto divertente per il pubblico poiché vi sono molti punti di accesso per poter godere dello spettacolo in tutta sicurezza. Il tratto finale è quello più significativo della prova, quello in grado di esaltare chi ha grande conoscenza del mezzo a disposizione, dove chi sa guidare meglio potrà fare la differenza. Una prova che, sicuramente, lascerà il segno”.

Boveglio, 10.28 km

“È la prova speciale che preferisco, in quanto vanta una lunghezza equa tra salita e discesa. La definisco molto guidata, dove chi riesce ad impostare la miglior traiettoria potrà porsi in evidenza sul cronometro – aggiunge Bosi -. Pur non avendo a disposizione una vettura di grandi potenzialità, qui è possibile far registrare tempi interessanti. Il tratto finale è molto veloce, per questo abbiamo aggiunto una chicane per abbassare la media nella sua fase più importante, la stessa che -nei suoi ultimi due chilometri- presenta un cambio di ritmo. La differenza, su questa prova, la farà comunque la salita e non certo la discesa”.

Bagni di Lucca, 10.77 km

“Una prova che abbiamo già proposto lo scorso anno, con le stesse modalità – conclude Bosi -. È una speciale difficile, è facile sbagliare. Il tratto iniziale presenta asfalto sconnesso, migliorato grazie ad operazioni di ripristino effettuate durante l’anno. C’è velocità più che guida, fino a quando si inizia a salire affrontando tornanti molto lenti, quelli che spezzano il ritmo ed impongono traiettorie comunque obbligate. In quei frangenti è importante impostare bene il tornante per uscire il più veloce possibile. La situazione cambia nella parte finale, in piano e con un bel dosso: qui serve coraggio per poter far registrare un buon tempo. Oggettivamente è la prova speciale più difficile, quella dove si commettono più errori”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo coppacittadilucca.it.