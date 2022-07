Pugilistica Lucchese, Miria Rossetti convocata ‘a sorpresa’ al torneo Round Robin di Assisi

Una convocazione in azzurro non prevista, quella di Miria Rossetti Busa della Pugilistica Lucchese, chiamata ‘a sorpresa’ al torneo Round Robin da domani (13 luglio) al 17 luglio al centro nazionale di pugilato ad Assisi.

Non prevista – si legge nella nota della società – perché la prima parte della stagione era giunta ormai al termine: l’allieva di Giulio Monselesan si è comunque allenata assiduamente ogni sera in previsione di un impegno a Brindisi il 30 luglio.

Miria Rossetti, classe 2005, con 17 anni appena compiuti milita adesso nella categoria Youth (46/48 chili): dopo l’esordito del 15 dicembre del 2018, arrivando a vestire la maglia azzurra e partecipando ai campionati europei nel 2019, il 4 ottobre del 2020 si laurea campionessa italiana Junior a Roseto degli Abruzzi. Adesso, dopo due anni, ecco arrivare un’altra grande opportunità.

“Il Round Robin – spiega il team della Pugilistica Lucchese – è una formula di torneo all’italiana dove si vanno ad incontrare le altre tre avversarie della categoria di peso. Sono previsti tre incontri in tre giorni, un impegno molto duro anche perché le avversarie sono di altre nazioni e molto forti. La preparazione di Rossetti però è stata buona, anche se non programmata, e siamo fiduciosi per il buon esito di questo torneo”.

Giovedi (14 luglio) intanto, a Montelupo Fiorentino torna sul ring lo youth Matteo Giusti (67 chili) al suo secondo match, sabato (16 luglio) a Lastra a Signa impegno invece per Lekhal Achraf contro l’eterno rivale Tumminaro (Boxe Lastra a Signa) youth al peso di 68 chili. Domenica 17 a Marina di Massa durante interregionale Toscana/Veneto spazio invece ai giovanissimi Riccardo Colombini e Matteo Porcu per lo sparring Io.