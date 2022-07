Trofeo Cherubino, si chiude la 24 esima edizione: 60 i nuovi piccoli pescatori

Grande entusiasmo per il classico appuntamento annuale con la Settimana della pesca della scuola Andrea Lucchesi per il 24esimo Trofeo Cherubino organizzata dall’Asd Lenza sportiva Sant’Alessio in collaborazione con la sezione provinciale della Fipsas di Lucca.

L’evento si è svolto dal 4 al 10 luglio scorso ai laghetti Carlo Chines Isola Bassa di Lammari, dove hanno partecipato ben 60 ragazzi e ragazze dai 4 anni fino ai 14 anni, con la dimostrazione pratica in una vera gara che si è tenuta la domenica mattina. Qui 51 piccoli pescatori hanno dato prova di quanto avevano imparato sfidandosi in quattro distinte categorie, ragazzi: 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 e ragazze.

“È stato un grosso impegno – commenta il presidente della Lenza Sant’ Alessio, Oriano Ercolini – ma siamo rimasti entusiasti della risposta che i ragazzi ci hanno dato. In 60 hanno fatto il corso e più di 50 nella gara, gli assenti hanno comunque fatto tutto il corso e solo per motivi giustificati non hanno potuto prendere parte alla sfida finale. Tutti i giorni noi della società abbiamo insegnato loro non solo la pesca, ma anche il rispetto dell’ambiente in cui viviamo e degli stessi pesci. La nostra scuola, unica in Toscana che viene organizzata da quasi un quarto di secolo, è il nostro orgoglio un vero punto fermo perché tante cose cambiano, i soci, la gente, ma sappiamo che intorno a noi ci sono tanti ragazzi a cui noi vecchi marpioni possiamo insegnare e cedergli il posto prendendoli per mano e aiutandoli nella loro crescita sportiva”.

“E il risultato c’è stato anche in questa settimana di scuola in cui abbiamo visto tutti questi pescatori in erba darsi da fare per imparare con molto attenzione seguire le lezioni e cercare di acquisire fiducia in questo sport che da anni sta perdendo interesse con molte società che sono sparite o si sono accorpate specialmente anche qui in lucchesia – prosegue -. Noi riponiamo in loro che sono il futuro, fiducia nella speranza di continuare magari anche con la nostra società. Durante il corso dodici nostri rappresentanti hanno insegnato e seguito questi giovani e nella gara eravamo presenti con 25 soci, i giovani hanno veramente dimostrato di aver imparato molto e catturato prede anche difficili come una bimba che ha agganciato una carpa di ben 4,8 chili. riuscendo a tirarla a riva aiutata solo nell’inguadinatura. Soddisfazioni quindi sia per noi che per tutti gli entusiasti pescatori con le numerose catture, ma anche la soddisfazione dei pareri positivi avuti dai genitori”.

“Infine – conclude – chiudere ringraziando naturalmente tutti i piccoli pescatori e le loro famiglie, tutti quei piccoli e grandi sponsor che ci hanno in qualche modo aiutato e permesso di continuare con la scuola di pesca e in particolare desidero menzionare la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per l’importante contributo concesso, la Fipsas Lucca per la concessione dei laghetti e delle coppe per i vincitori dei vari podi, la Veret per tutto il materiale inerente la pesca donatoci con cui abbiamo potuto premiare tutti i neo-pescatori, La Misericordia di Marlia per l’assistenza sanitaria con un ambulanza sempre sul posto e l’Escavazione Fontana per un contributo e l’interesse sociale della scuola pesca”.

Le premiazioni

Ragazzi 2008/2010: podio per Andrea Casseri 6600 punti, Enrico Dinu 6050, Lorenzo Petrini 5450 a seguire Elia Favilla, Alessandro Bonino, Nicolò Dell’Innocenti, Alessandro Blefari, Maicol Monfrinotti, Tommaso Gasperetti, Domenico Blefari.

Ragazzi 2011/2013: podio per Francesco Naldi 9450, Filippo Naldi 6100, Alessio Filippo Puccinelli 4200, seguono Gioele Di Giulio, Marco Frassi, Matteo Gambogi, Elia Pellini, Claudio Barsotti, Nicolò Pizzutilo, Enrico Dal Porto, Federico Del Mugnanio, Giordano Massagli, Gabriel Tronchetti, Alessandro Zomini.

Ragazzi 2014/2016 Trofeo Cherubino: podio per Galileo Tognetti 11400, Alessandro Zomini 3600, Thomas Gabbiani 2750, seguono Zeno Martinelli, Michelangelo Tognetti, Massimiliano Mori, Francesco Cantoni, Francesco Del Sorbo, Pietro Zomini, Claudio Marino, Orlando Bertini, Gabriele D’Aiuto, Federico Del Sorbo, Cristian Fastidio, Francesco Favale, Francesco Frediani, David Houin, Gabriele Nicoletti, Christian Ricci, Christian Tronchetti.

Ragazze: podio con Giulietta Di Giulio 12100, Bianca Massagli 9600, Emma Passetto 5200, a seguire Beatrice Rinaldi, Vanessa Matteucci, Lana Martinelli, Alice Alba, Caterina Matteucci, Melissa Houin.

Premi speciali: vince il 24esimo Trofeo Cherubino Galileo Tognetti, pesce più grosso carpa di 4,8 kg. Bianca Massagli che ha ricevuto anche la coppa di più giovane ragazza, mentre in campo maschile il più giovane è stato premiato Francesco Favale.