David Bonaventuri campione d’Italia: con lo Sporting Amp Football vince lo scudetto

Grande orgoglio per Bagni di Lucca: David Bonaventuri è diventato campione d’Italia con lo Sporting Amp Football che si aggiudica lo scudetto della stagione 2022. Il calciatore ha raggiunto così un altro importante traguardo.

A Bagni di Lucca il risultato è stato accolto con grande entusiasmo da tutti e in particolare dal Comune: “Tantissimi complimenti a David – si legge in un post – da parte di tutta l’amministrazione per l’ennesimo risultato ottenuto”.