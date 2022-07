Proseguono le novità del calciomercato dei dilettanti.

In Serie D il Ghiviborgo ha confermato Matteo Bongiorni per l’esterno di attacco. “Siamo sicuri – dicono dal club – che con la fiducia di tutto l’ambiente possa migliorarsi ancora e riaccogliamo Matteo tra le fila bianco rosso blu”.

In Eccellenza il River Pieve ha preso per la porta Matteo Satti, che riprende dopo anni di inattività per un problema fisico. Dopo la salvezza con il Pieve Fosciana arriva Daniele Babboni, attaccante dal fisico imponente. Confermati i giovani: giocheranno nei millionarios anche Centoni, Faraglia, Pieretti, Ricciarelli, Rocchiccioli e Tozzini.

Al Pieve Fosciana in Promozione anche per la prossima stagione Matteo Cavani, Lorenzo Pietrazzini e Lorenzo Bonini.

In Prima Categoria i calciatori confermati del Lammari sono Chetoni, Scatena, Bonini e Antonelli, mentre salgono dalla formazione Juniores Rolla, Angioli, Fejzai e Martini. Ritornano in biancoceleste Battistoni e Jatta.

Il Viareggio conferma anche Daniele Cinquini, Gianni Santini, Jonathan Mattei, Stefano Marinai, Edoardo Caranna. Nuovo arrivo è il viareggino doc Tommaso Fazzini, reduce dalla vittoria in Eccellenza con il Tau Calcio e stella anche del beach soccer, di cui è nazionale italiano.

Due altri innesti in Terza Categoria per la New Team: dal Gallicano arriva in prestito il classe 2000 Matteo. Viviani. Resta il motore del centrocampo, Fabio Martinelli. Con Lorenzo Castelli dal Vagli e Fabio Frediani dal Pieve Fosciana si rafforza ulteriormente il Pontecosi Lagosi per la Seconda.