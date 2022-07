Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, su Ferrari 488 GTB, hanno vinto anche la quarta prova valida per il campionato italiano Ferrari Club Italia rappresentata dalla Coppa d’Oro delle Dolomiti.

I due lucchesi stanno dominando il campionato avendo vinto tutte le prove disputate fino ad oggi, quando manca al termine del campionato solo la Targa Florio che si disputerà in ottobre in Sicilia. Vergamini e Fabrizi hanno anche vinto la classifica delle prove di media delle supercar, con un notevole vantaggio rispetto agli altri equipaggi, e si sono classificati al secondo posto della classifica generale Tributo.

La gara, ottimamente organizzata da Aci Sport, si è svolta a Cortina d’Ampezzo dal 14 al 17 luglio scorsi e nelle due tappe previste gli equipaggi hanno percorso molti dei passi dolomitici più noti attraversando un paesaggio unico, accompagnati da un meteo che ne ha enfatizzato le bellezze dal passo Giau di inizio gara al lago di Misurina toccato prima delle prove finali.

Da due anni le dolomiti si sono dimostrate una location molto fortunata per Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi: infatti in questa manifestazione hanno completato il successo riportato lo scorso anno e, circa un mese fa hanno fatto il bis, vincendo per due volte consecutive la Stella Alpina che si disputa nell’area dolomitica della Val di Fassa e del gruppo Sella.