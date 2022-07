Castelnuovo, iniziata l’era Cipolli: il credo è il modulo 4-3-3

Alle 11 di oggi (27 luglio) allo stadio Nardini di Castelnuovo di Garfagnana c’è stata la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Andrea Cipolli. L’ex Fucecchio è stato presentato prima dal presidente Dino Dini e dal ds Fabrizio Giovannini che hanno sottolineato la scelta unanime del Consiglio nel affidare la prima squadra all’ex difensore. Il ds ex Montecatini ha anche annunciato che la campagna acquisti sarà coordinata con il mister e ha annunciato che l’inizio della preparazione sarà l’8 agosto. Preparazione soft per l’inizio delle partite di coppa che inizieranno il 4 settembre.

Foto 2 di 2



In risposta alle domande della stampa Cipolli ha dichiarato di aver accettato di buon grado il ritorno al Nardini dove ha ritrovato tanti colleghi del passato. Successivamente ha dichiarato: “Sono molto incuriosito da questa esperienza visto che è la prima volta che prendo una squadra retrocessa, cercherò di capire nel profondo il gruppo e il fatto che dovrò partire da una pagina bianca mi incuriosisce”.

Sulla questione tattica ha detto: “La mia idea di gioco è con la difesa a 4 e centrocampo a 3 ma comunque sono aperto a rivedere lo schema di gioco”.

Il mister e il ds hanno confessato di aver dei contatti stretti con la Lucchese per ottenere in prestito dei ragazzi ma che cercheranno il più possibile di valorizzare la cantera gialloblu. Questione non da poco visto che per la stagione che dovrà partire le regole sui le quote sono cambiate: obbligatoriamente dovranno essere in campo almeno 1 giocatore classe 2002, 2003 e 2004.

Infine il coach classe ’71 pretenderà una squadra attenta in fase difensiva ma con un calcio propositivo, una squadra che possa rispecchiare il mister, che a Castelnuovo è ricordato come un difensore goleador.

Si è notata una forte sinergia tra il mister e la società. Le amichevoli pre season saranno contro Gallicano e Fornaci ma non ancora con una data certa. Certa poi la partecipazione al Settembre Lucchese con la juniores.

Il ds Giovannini ha comunicato il nuovo preparatore dei portieri, Stefano Bonaccorsi, e il vice di Cipolli che sarà Riccardo Parmigiani. A ncora non si conosce chi sarà il preparatore atletico dei gialloblu.

Come ultima notizia l’Us Castelnuovo è ancora convinta di avere i requisiti del ripescaggio in Eccellenza. Tutta la questione si saprà dopo il 10 agosto per il caso legato alla partita Tau Calcio Altopascio – Figline Valdarno.