Real Forte Querceta: ecco il centrocampista offensivo Alessandro Bertozzi

Il Real Forte Querceta annuncia un altro colpo: è il centrocampista offensivo Alessandro Bertozzi.

Cresciuto nel settore giovanile della Carrarese fino alla Primavera, passando per l’Under 16 e l’Under 17 della Sampdoria, il giocatore classe 2003 mette a disposizione di Simone Venturi tanto entusiasmo e duttilità. Il giovane calciatore, infatti, è capace di ricoprire i ruoli di trequartista e mezzala, con possibilità di adattarsi anche nelle fasce laterali del campo.

“Sono qui per inserirmi nel calcio dei grandi, sperando di far bene per proseguire il mio percorso di crescita e realizzare il sogno di diventare un calciatore ad alti livelli – dichiara Bertozzi – A livello personale voglio togliermi un bel po’ di soddisfazioni, in termini di gol e assist per aiutare la squadra.”