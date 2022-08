Ghiviborgo, per la difesa c’è anche il 2002 Luis Mukaj

Non solo Videtta per la difesa del Ghiviborgo.

La società biancorossa ha ufficializzato oggi il difensore classe 1992 Alessandro Videtta. Tanta esperienza per lui, con trascorsi in C con le maglie di Pontedera, Carrarese e Treviso. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pro Livorno.

Con lui in rosa anche il difensore classe 2002 Luis Mukaj. Dopo il settore giovanile con il Genoa, Luis si trasferisce in Sardegna con la maglia del Latte Dolce Sassari, per poi vestire nella stagione 2021-2022 la maglia della Torres con cui vince i playoff del girone G.