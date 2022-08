Castelnuovo, lunedì parte la preparazione: ecco il programma delle amichevoli

Partirà nella mattinata di lunedì (8 agosto) la preparazione pre-campionato del Castelnuovo Garfagnana. La truppa gialloblu si ritroverà allo stadio Nardini alle 9,30, agli ordini del nuovo mister Andrea Cipolli.

Il primo giorno di preparazione, come da rito, sarà l’occasione per rivedere volti vecchi e conoscere quelli nuovi, ma anche per i saluti beneaguranti della società e delle istituzioni. Sarà consegnata alla stampa la rosa della squadra impegnata in preparazione e saranno presentati i nuovi arrivi, non prima del saluto del presidente Dino Dini e degli altri consiglieri societari, e dell’intervento del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi.

Seguirà la benedizione beneaugurante del sacerdote. Poi, suonerà la campanella e per la squadra tornerà il tempo di sudare in campo.

Le amichevoli estive

Sarà un agosto infuocato per i gialloblu. In questi 20 giorni d’agosto che vanno dall’8 fino al 31 saranno densi di appuntamenti amichevoli che serviranno al neo mister per capire la natura della squadra. Il primo incontro per i gialloblu sarà giovedì 18 agosto: a Tirrenia il Castelnuovo sfiderà nel pomeriggio la Pro Livorno, squadra che milita in Eccellenza.

Nel secondo incontro vedremo in campo la sfida interna con la juniores al Nardini sabato 20 agosto alle 17. Sempre al Nardini, mercoledì 24 agosto, alle 20,30, sarà derby con il Gallicano, invece nel sabato seguente (stesso posto e stessa ora) giocherà il Fornaci. L’ultima amichevole chiuderà il periodo di preparazione del Castelnuovo sarà contro il Fornoli allo stadio Nardini alle 20,30.

Saranno 5 partite che saranno cruciali per iniziare al meglio il campionato di Promozione a meno di colpi di scena legati alla sentenza del “caso Figline”.

Gian Marco Bertei