Academy Lucchese, Augusto Rotolo è il nuovo direttore sportivo della scuola calcio della Lucchese.

Conoscitore del calcio da tanti anni, Rotolo arriva dall’Aquila Sant’Anna. Per lui in rossonero è un ritorno visto che aveva già collaborato con la Lucchese junior ed il settore giovanile. L’Academy Lucchese si occupa dei bambini nati dal 2011 al 2017 e avrà a disposizione diverse formazioni di Pulcini ed Esordienti B.

“Per me – ha commentato Rotolo – è un ritorno a casa, dopo 7 anni all’Aquila sant’Anna, sono di nuovo qui. Questa è una nuova esperienza, una sfida entusiasmante; il nostro obiettivo è quello di preparare i nostri bambini e di accompagnarli fino agli esordienti professionisti, facendoli crescere con i valori giusti, ma soprattutto facendogli capire l’importanza di vestire la maglia rossonera. Prevalentemente la nostra scuola calcio è composta da bambini che arrivano dalla piana di Lucca, dalla Versilia e dalla Garfagnana, ma abbiano anche due bambini che sono di Livorno e di Firenze e per loro come per tutti gli altri sarà un bell’impegno. Ci tengo a ringraziare il presidente Bruno Dianda per la fiducia che ha riposto in me e spero di ripagare le sue aspettative”.

“L’Academy Lucchese può contare su un gruppo di istruttori qualificati e con grande esperienza nel settore, pronti a prendere per mano questi bambini e a farli crescere in un ambiente sano, dove giocare a calcio è un piacere ed un divertimento”.

“Un particolare occhio di riguardo – conclude il direttore – è stato riservato anche alle strutture che avremo a disposizione: l’impianto di Saltocchio, il campo sportivo di Carignano dove possiamo contare su un campo in erba ed un nuovo campo in sintetico e le Madonne bianche, dove è possibile anche iscriversi alla nostra scuola calcio recandosi direttamente sul posto”.