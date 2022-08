Minibasket, un mese di open day con Lucca Sky Walkers

Autunno, scuola ma anche sport. Settembre sta per arrivare e gli Sky Walkers sono pronti a ripartire con il loro coloratissimo progetto di minibasket. Corsi aperti a tutti/e i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della palla a spicchi.

Gli open day, aperti ai nati/e dal 2017 al 2010 e pensati per permettere a nuovi arrivi di provare, inizieranno a inizio settembre nel campino all’aperto della scuola media di secondo grado Chelini con la possibilità di sfruttare un mese di prova gratuito prima di poter scegliere se iscriversi o meno.

Per la giovanissima società lucchese, da anni impegnata tra svariati eventi sportivi e una prima squadra seguitissima in città, si tratta del secondo anno di attività per quanto riguarda il settore mini. Nato dalla collaborazione con la Libertas Lucca, del cui centro gli Sky walkers hanno ereditato quello che rimaneva dopo i 2 anni travagliati di pandemia, il minibasket granata è stato un vero e proprio successo: tra i numerosissimi nuovi arrivi e un entusiasmo contagioso di atleti e famiglie.

Il minibasket è innanzitutto è un gioco sport, dove la parola gioco è decisiva. Tutto quello che i bambini e le bambine scoprono durante questo percorso lo fanno giocando. Il gioco è lo strumento di crescita per eccellenza, sempre, a tutte le età, e la parte prettamente ludica e di divertimento sono indispensabile per raggiungere tutti gli altri obbiettivi sportivi. Il minibasket tende come obbiettivo alla pallacanestro dei grandi, ma la utilizza essenzialmente come strumento e prevede un sacco di competenze particolari e difficili da apprendere.

Si gioca in tanti spazi davvero stretti. I tempi per scegliere cosa fare e come farlo sono rapidissimi e le variabili numerose e costanti in ogni situazione. La parte motoria indispensabile per poter giocare è poi davvero completa e articolata. Tutto questo comporta che si può e si deve lavorare su mille fattori diversi: dalla concentrazione alla capacità di prendere una scelta, dalla gestione emotiva personale al rapporto con i compagni di squadra, dall’aspetto motorio a quello tecnico. Tutti fattori importantissimi nella crescita, utili oltre al campo da gioco, nella scuola e un domani nel mondo del lavoro e delle relazioni.

Sotto la guida di Luca Merciadri e Luca Cecchini il progetto minibasket Sky walkers sta crescendo in numeri e struttura, articolandosi sotto diversi punti focali, primo su tutti quello del parco istruttori e istruttrici. A i due giovanissimi e capaci Diego Lenci e Tommaso Puccetti coinvolti l’anno passato, si sono aggiunti nell’ordine Michele Belli, talentuoso ragazzo attualmente assistente di Merciadri in Promozione proprio con gli Sky walkers, Stefania Petri, figlia della leggenda lucchese Odo, istruttrice ultra competente e appassionata con una formazione universitaria di tutto rispetto in ambito di scienze motorie, e infine Damiano Sodini, anche lui giovanissimo, che degli Sky walkers è il capitano, insegnante scolastico di scienze motorie e con un’esperienza ormai decennale da allenatore e preparatore atletico in materia di basket.

A questa squadra di istruttori e istruttrici il compito di coordinare le attività della stagione 2022-23 che sta per cominciare, dove saranno 6 le squadre presenti ai nastri di partenza: un gruppo Uunder 13 (2010), uno Esordienti (2011), uno Aquilotti/Gazzelle (2012-13), 2 di Scoiattoli/Libellule – Big (2014) e Small (2015), uno di Pulcini/Paperelle (2016-17).

I corsi si svolgeranno da settembre 2022 fino a fine giugno 2023 e vedranno oltre ai classici allenamenti, la partecipazioni a campionati, tornei, concentramenti, giochi e feste varie.

Per chi fosse interessato/a, si possono avere tutte le informazioni necessarie scrivendo una mail alla società a info@luccaskywalkers.com, visitando il sito di Lucca Sky walkers o telefonando allo 333.9876948.