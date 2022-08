Riparte con gli open week la stagione del Lucca Academy Basket

Come ogni anno nel Lucca Academy Basket il dopo Ferragosto è dedicato a mettere a punto il planning annuale per prepararsi all’inizio della nuova stagione cestistica, dedicata ai mini atleti che hanno già avviato e per i nuovi che intraprenderanno un percorso a base di gioco, divertimento, socializzazione e improntato a migliorare la loro coordinazione motoria, fattore determinante per iniziare ad apprendere le regole base del basket e iniziare a giocarlo.

La cosa su cui il Lab, come società, punta moltissimo è quella di far avvicinare il numero più ampio possibile di bambini ad uno sport che è davvero un toccasana per la loro crescita.

Il minibasket aiuta tantissimo i bambini nella loro fase di sviluppo e di crescita, in quanto dà l’opportunità di sperimentare insieme ad altri coetanei, nuove forme di gioco, sempre nel massimo rispetto del compagno.

Li allena ad elaborare pensieri con maggiore velocità, migliorando notevolmente il loro sistema cognitivo, ed aumentando progressivamente la capacità, oggi sempre più importante, di problem solving proprio perché il basket è un gioco di strategia in cui la propria posizione e il movimento sul campo richiedono abilità tecniche/motorie e soprattutto una grande velocità di elaborazione del pensiero, per eseguire i movimenti necessari al fine di superare l’avversario.



In ultimo, ma assolutamente importante, il minibasket e poi a seguire il basket, riescono a creare legami d’amicizia solidi e duraturi negli anni. I bambini come sempre verranno accolti da istruttori qualificati e di esperienza come Giacomo Stefani, un faro illuminato, sempre disponibile, amichevole, pronto e aggiornato su tutti i temi del minibasket, a quale i bambini si affidano incondizionatamente.

Insieme a Giacomo, ci sarà Nicola Nieri approdato l’anno scorso al Lab ma di fatto già molto presente e conosciuto nel mondo del minibasket lucchese, di lui si apprezza l’esuberante spirito e il grande feeling che riesce ad avere con i suoi mini atleti.

In questi giorni il Lucca Academy Basket ha messo in calendario una serie di appuntamenti dedicati a tutti i bambini che vogliono provare questo sport. In pratica è una vera e propria open week di minibasket per tutti i ragazzi nati dal 2017 al 2012.

I bambini potranno presentarsi al palazzetto dello sport oppure alla palestra di San Concordio con i seguenti orari elencati e suddivisi per fascia di età. Per i nati nel 2012, l’1, l’8 e il 12 settembre al Palasport, il 6 e il 14 a San Concordio, dalle 15 alle 16. Per i nati nel 2013, l’1, l’8 e il 12 settembre al Palasport, il 6 e il 14 a San Concordio, dalle 16 alle 17. Per i nati nel 2014/2015, il 2, il 5, 9,13, 15 settembre al Palasport, dalle 16 alle 17. Per i nati nel 2016/2017, il 2, il 5, 9,13, 15 settembre al Palasport, dalle 15 alle 16.