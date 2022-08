Successo per la Isola Santa-Careggine: vincono Alessio Terrasi e Margherita Cibei

In una splendida giornata estiva nel cuore delle Alpi Apuane nella provincia di Lucca si è corsa ieri (21 agosto) la 19esima edizione del trofeo comune di Careggine: una salita che dal borgo di Isola Santa arriva a Careggine su una distanza di 14 chilometri.

L’evento, valido anche come 21esimo Trofeo Parco Apuane, è stato patrocinato dall’ente Parco Apuane, dal comune di Careggine, dall’Unione Comuni Garfagnana e dalle fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca.

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha curato l’aspetto tecnico della gara riuscendo a portare al via nell’incantevole borgo turistico di Isola Santa oltre 200 concorrenti assoluti e 40 bambini. La gara, dopo i due anni difficili della pandemia da Covid 19, è stata valida come prova del circuito Corrilunigiana e Highlander Apuane 2022.

Nella prova maschile ancora una grande performance dell’atleta del sodalizio bianco verde Alessio Terrasi, il quale ha chiuso la propria prova in 53’03”, mentre al femminile la massese Margherita Cibei dell’Atletica Alta Toscana ha terminato in 1 ora 03’49”, entrambi bissando il successo dello scorso anno. La gara ha visto fin dai primi chilometri Alessio Terrasi al comando, con il distacco sugli inseguitori Massimo Mei e Dario Rognoni che è andato aumentando soprattutto nel falsopiano di Porreta di Careggine e dopo il piazzale di Vianova quando la strada inizia a scendere fino al traguardo di Careggine. Il podio maschile ha visto Alessio Terrasi sul gradino più alto, al secondo posto in 55’10” Massimo Mei dell’Atletica Castello e al terzo la lieta sorpresa sempre del Gp Parco Alpi Apuane Giacomo Verona in 55’18”, con al seguito il quarto posto per il lombardo del Cus Pro Patria Milano Dario Rognoni in 56’21” e il quinto piazzamento di Nicolò Bandini in 57’34”.

Nella gara femminile la vittoria è andata alla massese Margherita Cibei accompagnata sul podio dalla seconda classificata Ioana Lucaci del Gp Parco Alpi Apuane con il tempo di 1 ora 09′ e Beatrice Macelloni dell’Atletica Castello con il tempo di 1 ora 10′ al terzo posto (quarta e quinta al traguardo rispettivamente Valentina Dami della Silvano Fedi in 1h11′ ed Elena Bertolotti dell’Atletica Castello in 1 ora 12′). Il Gp Parco Alpi Apuane si è aggiudicato per il sesto anno consecutivo il Memorial dottor Franco Bianchini mentre il Memorial Iacopina Poli è andato al Gs Orecchiella Garfagnana.

Entusiasmo e grande partecipazione durante il cerimoniale finale davanti al municipio con i numerosi premi delle categorie del circuito podistico Corrilunigiana consegnati dall’amministrazione comunale con la sindaca Lucia Rossi, il consigliere Andrea Conti e il rappresentante dell’Ente Parco Apuane Sig. Alessio Berti, che hanno ringraziato tutti gli atleti e il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde per l’ottima organizzazione dando appuntamento al 20 Agosto 2023.