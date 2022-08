Al Nardini l’amichevole tra Castelnuovo e Lucchese nel ricordo di Mauro Marchini

Domani (24 agosto), alle 20,30, allo stadio Nardini andrà in scena il decimo memorial Mauro Marchini con l’amichevole tra il Castelnuovo di Cipolli e la Lucchese di Maraia.

“Domani, Castelnuovo sportiva ,in particolare la Castelnuovo che guarda e vive il calcio nostrano, si ritroverà allo stadio comunale ‘Alessio Nardini’ per ricordare, a dodici anni dalla scomparsa, Mauro Marchini, il presidente più famoso e vincente della storia calcistica castelnuovese, una storia che proprio in questo 2022 celebra il secolo di una feconda e onorata attività – le parole del presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi -. Chi è stato e cosa Marchini ha rappresentato nel calcio locale, ma potrei ben dire nel calcio toscano e nazionale, tutti lo sanno. Mauro è stato l’artefice di quello straordinario percorso che, dalla Prima Categoria dilettanti, ha portato la squadra gialloblù a calcare le scene del calcio professionista. Nove anni di C2 vissuti in un surreale clima di festa, coronati dalla disputa di due playoff con i quali la squadra castelnuovese ha addirittura sfiorato la promozione in C1″.

“Le cronache del tempo hanno scritto fiumi di inchiostro per raccontare le imprese di quel Castelnuovo Garfagnana che, guidato dal suo vulcanico presidente Marchini, ha rappresentato qualcosa di magico, ponendosi all’attenzione di un mondo dello sport che non sapeva capacitarsi di come, una piccola città come la nostra, con poco più di cinquemila abitanti, avesse potuto conquistare e poi rimanere per nove anni consecutivi in C2 – prosegue Bondi -. Una C2, giova ricordarlo, che annoverava fra i suoi partecipanti importanti città, molte delle quali capoluogo di provincia con un passato di squadre che avevano militato in campionati di serie B e addirittura di serie A. Si è trattato di un tempo straordinario che chi, come me, ha avuto la fortuna di vivere appieno e in stretta, amichevole vicinanza con Mauro Marchini, porterà nel cuore e nella mente per sempre. E quindi il grazie, la riconoscenza e la gratitudine degli sportivi nei confronti del ‘Presidentissimo’ non saranno mai abbastanza”.

“Il ‘Memorial’ di domani, che torna al Nardini dopo la forzata interruzione pandemica, vuol essere un rinnovato segnale di quanto Castelnuovo ricordi e ami il grande Mauro e un tributo al quale aggiungerei senz’altro la sua cara Maria Pia moglie affezionata e devota – scomparsa da tre anni – che sempre lo ha sostenuto nei momenti belli e nei momenti difficili della brutta malattia che, a soli 72 anni, lo ha strappato all’affetto di tutti. L’appuntamento è alle 20,30. Si affronteranno sul terreno del Nardini il Castelnuovo Garfagnana di Andrea Cipolli e la Lucchese di Ivan Maraia – conclude Francolino Bondi – in un amichevole incontro che alla fine avrà un solo indiscusso vincitore: Mauro Marchini, il presidente della Serie C, il presidente di un tempo meraviglioso, assolutamente straordinario e irripetibile”.