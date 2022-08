Ginnastica Motto, Sofia Sicignano al quinto posto nel debutto in Nazionale

Sofia Sicignano ricorderà a lungo l’esordio nella Nazionale di ginnastica ritmica. L’atleta della Raffaello Motto ha ottenuto infatti un incoraggiante quinto posto nel bilaterale amichevole Italia-Grecia andato in scena sabato scorso a Follonica, in un PalaGolfo gremito. L’evento, organizzato dalla società viareggina in collaborazione con la Federginnastica, ha visto protagoniste le farfalle azzurre (vittoriose nel concorso a squadre) e le individualiste del gruppo A selezionate per il collegiale di Desio (Monza e Brianza) iniziato il 10 agosto. Di cui fa parte, appunto, Sofia Sicignano, seguita sul posto dall’allenatrice Francesca Cupisti.

La ginnasta della Motto si è ben disimpegnata in tutt’e quattro gli attrezzi (palla, cerchio, clavette e nastro) con esibizioni di alto profilo tecnico, totalizzando 119,800 punti e piazzandosi alle spalle di Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, la greca Panagiota Lytra e Alexandra Agiurgiuculese, tra le migliori interpreti della ginnastica a livello internazionale. Anche questo dà la misura dello spessore della prova complessiva di Sicignano.

“Siamo molto soddisfatti della prestazione di Sofia – commenta la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri -: ha mantenuto la concentrazione per tutta la gara, reagendo con prontezza nei pochi momenti difficili. Oltre alla consueta eleganza, ha mostrato una calma ammirevole, con evidenti progressi rispetto alla serie A1 e agli Assoluti. È una ragazza umile, che ascolta i consigli delle allenatrici e con pazienza cerca di metterli in pratica. Si è sentita da subito parte del gruppo azzurro dal quale è stata accolta bene, pur essendo lei legatissima alle compagne della Motto, che l’hanno seguita e sostenuta a Follonica. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da svolgere, però intanto possiamo goderci questa gratificazione, convinti che serva da ulteriore stimolo per il futuro. Ci teniamo a ringraziare la direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani e regionale Emanuela Agnolucci”.