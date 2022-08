E’ ufficiale il nuovo acquisto della Lucchese 1905. Dopo più di un mese e mezzo di trattative, il direttore sportivo Daniele Deoma ha presentato oggi (24 agosto), il nuovo innesto che arricchirà il reparto offensivo. Si tratta di Andrea Bianchimano, classe 1996 , attaccante di peso e di altezza (1,96 metri), scuola Milan, proveniente dalla Viterbese, seguito da molte squadre di serie C, che può diventare un elemento importante per mister Marraia in vista dell’imminente prossima stagione.

Fortemente voluto dalla società, era nel mirino di Deoma già da un po’ di tempo e ha sfruttato l’occasione per concretizzare l’acquisto: Andrea Bianchimano arriva a Lucca in prestito con diritto di riscatto, ma la Viterbese si è assicurata l’opzione di controriscatto.

Bianchimano – che vanta vanta 144 presenze e 32 reti in Lega Pro – inizia la propria carriera nella primavera del Milan, da lì in prestito due anni a Reggio Calabria, poi l’acquisto da parte del Perugia che lo gira in prestito al Catanzaro, dove rimane per un anno e mezzo, per poi tornare a Perugia e da gennaio scorso in forza alla Viterbese, adesso la nuova esperienza con Lucchese.

“Bianchimano è uno degli attaccanti più richiesti a livello di Lega pro – dice il ds Daniele Deoma -, è una gioia averlo qui, lui conosce il proprio valore, come lo sanno gli addetti ai lavori. Stamani mi hanno infatti telefonato in tanti per congratularsi dell’acquisto. La trattativa è stata lunga e impegnativa ma il giocatore era fortemente voluto dalla società”.

Nessun problema, secondo Deoma, per le caratteristiche fisiche molto simili a quelle dell’altro attaccante, Niccolò Romero, anche lui di quasi due metri d’altezza.

“Vi posso assicurare – dichiara il Ds -, sia Bianchimano che Romero con la palla al piede sono due giocatori che, nonostante la stazza fisica, ce ne sono pochi in giro e penso che saranno valutati per quello che daranno all’interno del rettangolo di gioco. Non vi aspettate che possano fare la differenza soltanto nel gioco aereo, perché secondo me la faranno soprattutto con la palla a terra”.

“C’è tanta emozione perché sappiamo tutti l’importanza di indossare questa maglia, con questo blasone e non vedo l’ora di iniziare e dimostrare sul campo il mio valore. Sono certo che Lucca sia la scelta giusta per potermi rilanciare quest’anno – dice Andrea Bianchimano -. Ho giocato con il 3-5-2 e con il 4-3-3 e cerco di adattarmi nel modo migliore a ciò che mi dice il mister”.

Qual è il tuo messaggio per i tifosi?

“Cercherò di fare più goal possibili per gioire con loro, li aspetto numerosi allo stadio e quando ho fatto i primi passi dentro a questo campo il mio sguardo si è posato immediatamente in direzione della curva”.

A rassicurare i tifosi della Lucchese ci pensa il Ds Deoma dichiarando che il mercato in entrata è appena iniziato.

“Stiamo valutando ancora un paio di profili per alzare ancora di più il livello tecnico e la forza della squadra – dichaira Deoma -. Se le cose si concretizzeranno ci saranno sicuramente due nuovi innesti di categoria superiore. Se ci saranno delle occasioni noi saremo pronti a sfruttarle, se non dovessero andare a buon fine, in quel caso vedremo come si potrà intervenire, senza promettere mai quello che non si può”.

Federico Papini, invece, saluta Lucca direzione Crotone: “Il difensore Federico Papini, (classe ’99) è stato ceduto a titolo definitivo al Crotone – si legge sul comunicato ufficiale della Lucchese -, nel girone C di Lega Pro”.