Basketball club Lucca, nel roster il grande riorno di Andrea Del Debbio

Un importante tassello si inserisce nel roster allestito per la prossima stagione dal Basketball Club Lucca, anche se non si tratta di una vera e propria new entry, ma di un ritorno. La società in occasione del primo allenamento di stagione ha ufficializzato l’ingresso in squadra di Andrea Del Debbio, nato e cresciuto cestisticamente parlando all’interno delle quattro mura del Palasport di Lucca.

Andrea Del Debbio, classe 1999, 195 cm di altezza, è un’ala piccola, ma all’occorrenza anche una guardia, ma soprattutto è uno che fa un gran lavoro in campo, difende, aiuta a portare palla, al rimbalzo ha ottime percentuali e non disdegna di infilare qualche canestro, nel suo palmares ha un personale di 33 punti e di 16 nell’ultima stagione.

È un giocatore dal grande talento, fin da piccolo ha saputo farsi notare, poi le giovanili e le finali nazionali Under 18: nel 2018 il grande salto, A2 a Siena con la Men Sana, un’occasione incredibile in un club davvero importante anche se le note vicende azzerarono la gloriosa storia della Men Sana e Andrea dovette fare rientro nel Bcl.

Con il Basketball Club Lucca, indossando la fascia di capitano, trascorse due anni fantastici, prima la C gold, poi il passaggio in B, in un campionato che vedeva la sua squadra proiettata a gran velocità verso i play-off, poi fermato dal Covid. Alla riprese dei campionati Del Debbio si spostò al sud per essere aggregato al roster della Orlandina Basket in A2. L’anno seguente, dal profondo sud si spostò al nord andando a giocare per l’Oleggio Magic Basket di nuovo in B, disputando un buon campionato e confermando ancora una volta le sue qualità.

Con l’allenamento odierno, Del Debbio rientrerà a pieno titolo nel Palasport di Lucca, a tutti gli effetti la sua casa natia: la società si dice molto soddisfatta e contenta di poter accogliere nuovamente Andrea Del Debbio ed è certa che il suo talento, oltre che tornare utilissimo in questo campionato, sarà di stimolo, anche per i suoi compagni di squadra,