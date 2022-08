Dal calcio alla briscola, a Pontetetto e Nozzano gli eventi conclusivi del progetto di Aics

Domani e sabato (27 agosto) appuntamenti conclusivi del progetto Engage You 4 sport, progetto realizzato in 5 Regioni italiane (Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Veneto) e, 10 Comitati provinciali, tra i quali quello di Lucca, dall’Aics nazionale.

Il progetto, co-finanziato dalla commissione Europea, Directorate-General for education, youth, sport and culture, si poneva come obiettivo generale di promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale di rifugiati/richiedenti asilo attraverso ila loro collaborazione con le organizzazioni dello sport di base. I beneficiari del progetto hanno svolto in questi mesi corsi di formazione quali arbitri o operatori sportivi, e collaborato alla realizzazione di queste due manifestazioni finali.

Domani, a Pontetto, presso l’impianto polivalente comunale di via Pattana il progetto si rivolge in particolare ai giovani della comunità locale, con tornei di calcio a 5 e basket per under 21 e un torneo di briscola aperto anche ai meno giovani. La partecipazione è gratutita, e tutti possono iscriversi.

Sabato 28 a Nozzano, invece, all’impianto sportivo comunale, triangolare di calcio tra squadre del campionato amatori Aics. Al termine, testimonianze di calciatori e dirigenti sul valore sociale dello sport come strumento di integrazione e coesione sociale.