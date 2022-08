Giro della Toscana internazionale femminile: Martina Fidanza vince la seconda prova

Doppio colpo di Martina Fidanza nella seconda frazione del Giro della Toscana internazionale femminile. La portacolori del team tedesco Ceratizit Wint Pro Cycling ha infatti conquistato la vittoria di tappa e la leadership nella classifica generale.

Sul traguardo di piazza Dante a Campi Bisenzio la Fidanza 23enne ha avuto ragione in volata della polacca Katarzyna Wilkos e dell’ex leader Sojka Agnieszka Skalniak, anche lei atleta della Polonia. Quarta un’altra italiana: Giorgia Bariani del Top Girls Fassa Bortolo.

Gara abbastanza movimentata nonostante un percorso interamente pianeggiante. Diversi gli attacchi lungo i 115 chilometri della gara risolti, però, con un prevedibile sprint finale a ranghi compatti. Alla fine applausi per tutti al momento delle premiazioni e delle vestizioni delle varie maglie.

Cresce quindi l’attesa per la terza tappa di domani (27 agosto): Segromigno Piano-Porcari-Segromigno Piano con 116,8 chilometri in tutta la lucchesia.

La cronaca della seconda prova

Corsa abbastanza soporifera per 3 dei 9 giri previsti. I primi sussulti sono attivati in prossimità del terzo passaggio con i primi punti (quelli per la maglia dei traguardi volanti) in palio: prima l’ex azzurra Valentina Scandolara (Aromitalia Vaiano), davanti a Carmela Cipriani (team Pool Cantù) e alla britannica Sophie Lewis. Quinto passaggio e ancora un traguardo volante. Stavolta prima è passata Cristina Tonetti (Fassa Bortolo) davanti a Nikola Bajegerova (Rep. Ceca), terza Valentina Scandolara. Tra l’altro in questo quinto giro si è registrato il primo attacco di giornata con la coppia Tonetti, Bajegerova capaci di raggiungere una 30ina di secondi di vantaggio sul gruppo. Fuga ripresa a tre giri dal termine. Ragazze al traguardo Michela Fanini (2 giri dal termine) con successo per Martina Fidanza su Carmela Cipriani e Karolina Kumiega (Pol). Lo sprint assegnava i secondi d’abbuono (3”, 2”, 1”). Ultimo colpo di coda… l’allungo nel finale della polacca Aurela Maria Nerlo e dell’attivissima Alice Palazzi; vantaggio massimo 15” e gruppo nuovamente compatto ad un km dal termine. Poi lo sprint finale.

Ordine arrivo della tappa: Campi Bisenzio-Campi Bisenzio (115.53 km)

1. Martina Fidanza (Ita), in 2.54”53, media 39.613 km/h (abb. 13”)

2. Katarzyna Wilkos (Pol), st (abb. 6”)

3. Sojka Agnieszka Skalniak (Pol), st (abb. 4”)

4. Giorgia Bariani (Ita), st

5. Cristina Tonetti (Ita), st

6. Emanuela Zanetti (Ita), st

7. Anna Corinna Lechner (Ger), st

8. Sofia Collinelli (Ita), st

9. Elisa De Vallier (Ita), st

10. Rasa Leleyvyte (Lit), st

Classifica Generale dopo la prima tappa

1. Martina Fidanza (Ita), in 2.54”53, media 39.613 km/h

2. Sojka Agnieszka Skalniak (Pol), a 5”

3. Valeriya Kononenko (Ukr), a 14”

4. Dominika Wlodarczyk, a 14”

5. Agua Marina Espinola Salinas (Spa), a 16”

6. Katarzyna Wilkos (Pol), a 17”

7. Aurela Maria Nerlo (Pol), a 17”

8. Alessia Vigilia (Ita), a 18”

9. Patrycja Lorkowska (Pol), a 19”

10. Lara Vieceli (Ita), a 20”