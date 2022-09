Alla Casermetta Santa Maria al via il corso di bridge per principianti

Martedì 27 settembre inizierà il corso di bridge per principianti organizzato dall’Associazione sportiva bridge Lucca.

Il corso avrà la durata di 14 lezioni a cadenza settimanale e si terrà al Circolo che ha sede nella Casermetta di Santa Maria, sopra le mura. Le prime cinque lezioni saranno gratuite e si svolgeranno sempre il martedì sera dalle 21,15 fino alle 23,15 circa. A tenere il corso ci sarà l’istruttore federale Vittorio Viani, presidente del circolo, in collaborazione con altri consiglieri e soci dell’associazione.

Il bridge è un gioco di coppia ed è l’unico gioco di carte che viene considerato uno sport a tutti gli effetti: è infatti una disciplina sportiva associata al Coni.

“E’ un gioco bellissimo che può essere praticato da tutti ed a qualsiasi età – ricordano dall’associazione -. Consente di tenere ben allenata la mente e sviluppare logica e abilità perché non esiste, come negli altri giochi di carte, la componente fortuna. Bill Gates ha più volte dichiarato: ‘Amo il bridge. Il bridge aiuta a ragionare, può essere giocato per tutta la vita continuando costantemente a migliorare. Chi è bravo nel bridge sarà bravo anche in tante altre cose. Incoraggio quindi le persone a provarlo e ringrazio chi si occupa di insegnarlo ai giovani. Vi ringrazieranno per tutta la vita, perché è uno sport fantastico’ “.

Per ogni ulteriore domanda o chiarimento il presidente Vittorio Viani è a disposizione al numero 349.7837770. Inoltre nei pomeriggi del 13 e 14 settembre, in concomitanza con la festività della Santa Croce, con il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Bridge, la sede del circolo sarà aperta e i soci saranno a disposizione per dare chiarimenti sul gioco e far cimentare i più “coraggiosi”. Nell’occasione verranno distribuiti gadget, depliant informativi e ogni altro ragguaglio.