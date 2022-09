Viareggio, 9 milioni per riqualificare lo stadio dei Pini: si presenta il progetto

Mercoledì 14 settembre, alle 18, nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio verrà presentato il progetto definitivo della riqualificazione dello stadio dei Pini.

Interverrà l’architetto Giuseppe De Martino, progettista Studio Sportium Milano. L’evento è aperto alla città fino ad esaurimento posti.

“Il 14 presentiamo il progetto per il rifacimento completo dello stadio Torquato Bresciani, o stadio dei Pini – annuncia il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. Dopo la chiusura forzata, gli innumerevoli passaggi burocratici ed autorizzativi, gli studi, gli approfondimenti, le analisi sulla staticità, le progettazioni e il reperimento delle risorse, finalmente ci siamo, possiamo mostrare alla città un lavoro complesso ma secondo noi davvero suggestivo, per un impegno economico di circa nove milioni. Con i tempi della pubblica amministrazione, tra poco andremo in gara per l’aggiudicazione dei lavori, poi si ristruttura e poi….si gioca!”.