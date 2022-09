Virtus Lucca, inaugurate due panchine al Martini. Argento di Pieroni ai Giochi del Mediterraneo U23

Un fine settimana denso di emozioni e di soddisfazioni in casa Virtus a partire dal pomeriggio di sabato (10 settembre) quando al Campo scuola Moreno Martini, a margine della Grande caccia al tesoro con atleti e istruttori del settore giovanile in prima linea, si è svolta l’inaugurazione di due panchine: una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne – pensata in collaborazione con il Centro antiviolenza La Luna – e una panchina rosa, simbolo del gruppo Donne in pista, nato per consentire a donne con tumore al seno di svolgere attività sportiva nel rispetto delle loro esigenze motorie e di essere parte di una squadra in cui trovare supporto e sostegno, e della sua capitana Eli, scomparsa di recente. Una festa che ha trovato una bella risposta nei tanti presenti all’evento a cui non è mancata anche una rappresentanza di esponenti dell’amministrazione comunale.

Domenica invece, il Moreno Martini ha ospitato la Coppa Toscana di Triathlon ragazzi e ragazze per le province di Lucca, Massa, Pisa e Pistoia, manifestazione inserita nel vasto programma del settembre lucchese che ha visto la squadra maschile chiudere al primo posto e quella femminile al secondo con ottime prove di tutti gli atleti impegnati tra cui spiccano, tra gli altri, i risultati di Federico Pellegrini, Luca Cantoni, Davide Ricci, Giulio Guccione, Lorenzo Castrogiovanni, Giovanni De Gaspari, Federico Serafini, Nikola Trzos, Susanna Tambellini e Sara Paterni, tutti premiati dall’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti.

Foto 2 di 2



Nel pomeriggio di domenica grande gioia per l’argento di Idea Pieroni ai Giochi del Mediterraneo under 23 di Pescara dove la saltatrice barghigiana ha strappato un secondo posto con la misura di 1.82 alle spalle dell’altra azzurra Asia Tavernini che ha chiuso a 1.85. A Prato, alla manifestazione regionale open valida per l’assegnazione dei titoli toscani Juniores, ottima prova di Gabriele De Luca, secondo di categoria nel giavellotto e terzo assoluto con la misura di 40.09. Nella stessa specialità, convincente prestazione dell’Allievo Alessandro Ardenghi che ha notevolmente migliorato la propria performance. A Prato si registra anche il secondo posto per Clarice Gigli sugli 800 metri con il tempo di 2.24.86.

Da Roma arrivano due notizie eccellenti: la vittoria di Walter Fauci sui 3000 metri con il crono di 8.28, risultato che costituisce un ottimo test in vista della finale del Campionato di società in programma il prossimo fine settimana a Brescia, e il gran ritorno in pista, dopo due anni di inattività, di Mirko Romano impegnato allo stadio Paolo Rosi di Roma sui 400 metri. Chiude la rassegna Tomas Tei, quinto classificato alla nona edizione della Run Dagiata – corsa sulla distanza dei 13,5 km – a Borgo a Buggiano con il tempo di 49.21.