Rally, tre vetture al via in Corsica per il team Mm Motorsport

Sarà uno schieramento ‘a tre punte’, quello proposto da Mm Motorsport alle strade del Rallye National de Corte – Centre Corse, appuntamento in programma nel fine settimana in Corsica, a Corte, articolato in otto prove speciali con partenza prevista nella giornata di venerdì (16 settembre).

Due Skoda Fabia Rally2 ed una Peugeot 208 Rally4, questo il parco vetture equipaggiato con pneumatici Pirelli atteso sui chilometri di un confronto che abbraccerà un ventaglio temporale di tre giorni.

Sui sedili della Skoda Fabia Rally2 Evo siederà Pierre Campana, affiancato da Sabrina De Castelli nella prima occasione di utilizzo della vettura dotata delle più recenti evoluzioni tecniche. Per il pilota corso, il Rallye National de Corte – Centre Corse sarà occasione per riproporsi, dopo un anno di inattività sportiva, all’agonismo garantito da oltre centocinque chilometri di prove speciali. Terzo impegno stagionale per Batti Ceccaldi, atteso al volante della Skoda Fabia Rally2 condivisa con Pascal Mary. Il giovane driver, interprete nelle prime due gare di International Rally Cup sulla Peugeot 208 Rally4 della squadra lucchese, tornerà al volante della vettura boema dopo il Rallye National de Balagne della passata stagione, archiviato in seconda posizione assoluta.

Esordio sulla Peugeot 208 Rally4 per Arnaud Ribière, pilota che tornerà alla competizione dopo sei mesi di inattività dopo aver interpretato – a marzo scorso – il Rallye Regional de Vaison, concluso in “top five”. Al suo fianco siederà Mathieu Belhacene, parte integrante di un impegno che vedrà i motori accesi alle 14 di venerdì, con lo svolgimento dello shakedown.