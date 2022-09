È ufficiale: Luigi Grassi torna a Castelnuovo

Luigi Grassi torna a Castelnuovo. Un gran colpo in casa gialloblu, che riabbraccia il forte giocatore classe 1983 (39 anni a ottobre) per cercare di tornare subito in Eccellenza.

Ecco il comunicato ufficiale della squadra gialloblu: “L’Unione Sportiva Castelnuovo comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione in corso con Luigi Grassi. Il giocatore cresciuto nella nostra società dopo aver militato sia a Castelnuovo che in altre realtà a livello professionistico, torna a vestire la casacca gialloblu. Grassi verrà presentato domani (17 settembre) alle 15,30 al Nardini, dopodiché sarà già a disposizione di mister Cipolli per l’allenamento congiunto con la Primavera della Lucchese”.

Un altro calciatore che arriva al Castelnuovo grazie ai buoni uffici del dg Fabrizio Giovannini e della dirigenza gialloblu tutta.